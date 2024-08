China-Taiwan-Konflikt: Das Pulverfass Chinesisches Meer

Ananas neben Ananas. Sechs Stück pro Karton. "Diese Sorte wird nur noch in Taiwan selbst verkauft", sagt Chou Chun-Hung, während er den nächsten Karton zu sich heranzieht. Bis die Ananas aus Taiwan in Japan ankommen würden, wären sie verdorben. Ob er Ananas liebe? Nun ja, er habe eben das Familienunternehmen übernommen, antwortet der 31-Jährige. Das läuft nicht mehr so gut wie früher. Seit 2021 ging der Export der Früchte um mehr als die Hälfte zurück. Vorher gingen 97 Prozent der taiwanischen Ananas nach China : zollfrei und mit schnellen Einfuhrgenehmigungen.