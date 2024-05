China beendet Manöver rund um Taiwan

Nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums wurden Dutzende chinesische Flugzeuge und Marineschiffe während der Militärübungen um die selbstverwaltete Insel registriert. An dem Manöver waren Armee, Marine, Luftwaffe und Raketentruppen beteiligt.

Nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten in Taiwan führt China Militärübungen rund um die Inselrepublik durch.

Lai bedrohe das Ein-China-Prinzip, hatte ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums am Freitag erklärt. Dies bringe "unsere Mitbürger in Taiwan in eine gefährliche Situation von Krieg und Gefahr".