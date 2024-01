Wahl in Taiwan: China nicht das einzige Thema

Vier Stunden pro Tag. Jeden Tag. So lange sitzt Joseph Wen in seinem Studentenzimmer in Taipeh vor dem Laptop. Der 24-Jährige guckt sich das an, was Chinas Staatsführung "Nachrichten" nennt - und was in Wirklichkeit eine streng kontrollierte Propaganda-Show ist. Joseph ist so etwas wie ein Detektiv. Ein digitaler Spurensucher. Er sammelt jede Info, die er über Chinas Militär finden kann.