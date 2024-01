Taiwan: Präsidentschaftskandidat setzt auf Abschreckung

In Taiwan stehen Wahlen an. Doch es ist keine normale Abstimmung. Über allem steht der Machtanspruch Chinas. 10.01.2024 | 6:36 min

Einer der führenden Kandidaten der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in Taiwan will mit Blick auf die chinesischen Ansprüche auf das Land die Verteidigungskapazitäten verstärken. Taiwans Fähigkeit, sich selbst zu schützen, müsse weiter verbessert werden, um China am Lostreten eines Krieges zu hindern, sagte Hou Yu-ih, Kandidat der chinafreundlichen Kuomintang-Partei.

Der Bürgermeister von New Taipei City, einer an die Hauptstadt Taipeh grenzenden Gemeinde, setzt nach eigenen Worten auf Abschreckung, Dialog und Deeskalation. Die wachsenden militärischen Spannungen in der Meerenge zwischen Taiwan und China seien für die Insel mit mehr als 23 Millionen Einwohnern eine der größten Herausforderungen, sagte der 66-Jährige. Bei einem Wahlsieg will der frühere Polizist den Austausch mit China zunächst über Tourismus, Bildung und Kultur langsam wieder aufleben lassen. "Allerdings wird es keinen sofortigen Sprung zu Gesprächen auf offizieller Ebene geben."