China beginnt neue Militärübung rund um Taiwan

Der staatliche Sender CCTV veröffentlichte eine Karte, die sechs große rote Blöcke rund um Taiwan zeigte, in denen die Übungen stattfanden.

Zwei deutsche Schiffe haben die umstrittene Meerenge zwischen China und Taiwan durchfahren. Verteidigungminister Pistorius ordnete die Durchfahrt an – trotz Protesten aus China.

Schwelender Konflikt

China hat in den vergangenen Jahren seine militärischen Aktivitäten rund um Taiwan verstärkt und regelmäßig Kampfflugzeuge entsandt. Chinesische Schiffe sind in den Gewässern Taiwans nahezu ständig präsent.

Am Sonntag hatte die Sichtung des chinesischen Flugzeugträgers "Liaoning" Taiwan "in höchste Alarmbereitschaft" versetzt, wie das Verteidigungsministerium in Taipeh mitteilte.