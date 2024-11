Deutsche Drohnen für Kiew: Warum sie kein "Mini-Taurus" sind

Eine deutsche Firma will 4.000 KI-gesteuerte Angriffsdrohnen an die Ukraine liefern (Symbolbild)

Immer wieder hatte die Ukraine um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gebeten, die Bundesregierung hatte das stets abgelehnt. Nun bereitet Berlin die Lieferung von neuen Drohnen vor, die "Mini-Taurus" genannt werden. 4.000 bewaffnete Drohnen will Deutschland in die Ukraine schicken, wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Montag bestätigte.

Medienbericht: Drohnen-Vertrag bereits abgeschlossen

Die Entscheidung der Amerikaner dürfte die Debatte in Deutschland über den Marschflugkörper Taurus neu entfachen. Scholz hält allerdings an seinem Nein zur Lieferung fest.

Unklar, was die Drohnen wirklich können

Was genau die Drohnen können: unklar. Das Magazin "Spiegel" berichtet von bis zu 150 Kilometern Reichweite. Dem Militär-Portal "Armyrecognition" zufolge könnten mehrere Drohnen gleichzeitig in koordinierten Missionen eingesetzt werden, um die feindliche Verteidigung zu umgehen. Zudem ermögliche die integrierte Künstliche Intelligenz die autonome Identifizierung und Bekämpfung von Zielen "mit einer Genauigkeit von bis zu 50 Zentimetern" - selbst in Regionen ohne Funkverbindung oder Satellitensignale.

Doch viele dieser Angaben stammen offenbar vom Hersteller Helsing selbst und sorgen für Diskussionen - denn hinter den Kulissen tobt ein harter Konkurrenzkampf verschiedener Drohnenhersteller. Nach einem Industrietag in Manching bei Ingolstadt Ende Oktober griff der Chef der Drohnenfirma Quantum-Systems, Florian Seibel, seinen Konkurrenten Helsing scharf an: Die angeblichen Leistungsdaten der Kampfdrohne seien übertrieben, schrieb er in einem Posting bei LinkedIn. "Diese Art von Werbeversprechen schadet unserer Industrie, denn sie beschädigt unsere Glaubwürdigkeit", heißt es in dem inzwischen gelöschten Beitrag.

Experte: Spitzname "Mini-Taurus" nicht zutreffend

Was die Drohnen am Ende wirklich können und wie nützlich sie sich für die ukrainische Armee erweisen, wird sich wohl erst im Kriegseinsatz zeigen. Aber ihr Spitznamen "Mini-Taurus" ist offenbar eine gewaltige Übertreibung: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr bezeichnet den Begriff als "Quatsch".

Das sei keine Kritik an der Helsing-Drohne, erkärt Sauer. Es seien nun mal zwei völlig verschiedenen Waffenkategorien. "Man kann die Dinger natürlich spaßeshalber 'Mini-Taurus' nennen, so wie man sagen kann: 'Ein Leopard-Panzer ist irgendwie auch eine Mini-Fregatte, nur an Land.' Ist zwar weitgehend falsch, aber ganz lustig. Ist in Ordnung, so lange alle wissen, warum der Vergleich hinkt."