Budapester Gipfeltage: Die Krisen überholen die EU

Kanzler Scholz ist heute zum EU-Gipfel nach Budapest gereist. Dort beraten die Staats- und Regierungschefs unter anderem auch über das Wahlergebnis in den USA.

Zwei Tage lang haben sich Europas Regierungschefs in Budapest getroffen, um Auswege aus der Krise zu finden. Vor allem die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist ein Warnsignal. Die USA als Schutzmacht ist nicht mehr selbstverständlich. Gerade jetzt bräuchte es ein starke deutsche Regierung, die die EU in die Selbstständigkeit führt. Der Ausfall Berlins ist ein Problem.

Als Bundeskanzler Olaf Scholz zum Gala-Dinner im ungarischen Parlament eintraf, empfing ihn ein gut gelaunter Gastgeber, der ungarische Regierungschef Victor Orban . "Wir haben Sie vermisst." Vielleicht einer der nettesten Sätze, die der Bundeskanzler in den letzten 48 Stunden gehört hatte. Scholz musste gestern den Super-Gipfel mit 47 europäischen Regierungschefs wegen der Regierungskrise daheim schwänzen. Aber er war dennoch Gesprächsthema in Budapest.

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sagte den Satz am Morgen, den so viele dachten:

Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte am Nachmittag, er sei bereit über den Zeitpunkt der Vertrauensfrage zu verhandeln.

Orban: Mit Wodka auf Trump angestoßen

Scholz will natürlich dem Eindruck auf dem Gipfel nicht zulassen, handlungsunfähig zu sein. Morgens kommt er mit Aktentasche zum Fototermin. Begrüßt von Victor Orban, dem Querulanten in der EU und Anführer der Rechtspopulisten in Europa. Orban wirkt noch breitschultriger als sonst. Er habe mit Wodka auf den Sieg von Donald Trump angestoßen, erklärt er später.