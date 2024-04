Slowakei nach Präsidentschaftswahl - so gespalten wie nie

In der Slowakei hat der russlandfreundliche Peter Pellegrini die Präsidentschaftswahl gewonnen.

Lange Zeit sah es so aus, als würde der liberale und von der von großen Teilen der Opposition unterstützte Ivan Korcok noch aufholen. Nun liegen sich Pellegrinis Anhänger in den Armen. "Unter der Führung des neuen Präsidenten Pellegrini kommt die so wichtige Ruhe ins Land", freut sich Pellegrini-Anhänger Michael Bartek, "und die geteilte Gesellschaft kann sich wieder einen".