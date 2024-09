Europäisches Parlament: Bröckelt die Brandmauer nach rechts?

In Venezuela regiert seit 2013 der autoritäre Linkspolitiker Nicolás Maduro. Auch in diesem Jahr wurde er zum Sieger der Präsidentschaftswahl im Juli erklärt - ungeachtet internationaler Kritik und Betrugsvorwürfen der Opposition Denn nach Angaben der Opposition erhielt ihr Präsidentschaftskandidat Edmundo González Urrutia, der inzwischen in Spanien Asyl beantragt hat, mehr als 60 Prozent der Stimmen. Tausende Menschen protestierten deshalb gegen Maduro und mehrere Staaten forderten die Veröffentlichung der Wahlunterlagen.