EU-Parlament erstmalig in neuer Besetzung in Straßburg

Zum Wochenstart sieht man auf den Fluren des Europaparlaments in Straßburg oft einen Gesichtsausdruck: einen fragenden. 389 der 720 Abgeordneten sind neu im Europaparlament . Für sie geht es erst in dieser Woche so richtig los - Mitarbeiter einarbeiten, Büros beziehen, Stimmkarten abholen.

In vielen Hauptstädten Europas ist man über den ausgebliebenen Rechtsruck in Frankreich erleichtert. Im EU-Parlament machen die Rechten heute klar: Mit ihnen wird zu rechnen sein.

Europaparlament: Mehr Abgeordnete rechts der Mitte

Vor den Europawahlen war die Sorge in ganz Europa groß vor einem massiven Rechtsruck. Es wurde nicht ganz so massiv, wie viele erwartet hatten - die Mitte hat weiterhin eine stabile Mehrheit. Doch die Fraktionen rechtsaußen haben dennoch deutlich zugelegt. Im neuen Parlament sind zwei der drei Rechtsaußen-Fraktionen sogar größer als die Fraktion der Liberalen.

Da ist die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), in der unter anderen die Partei der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sitzt, die Fratelli d’Italia. Diese Fraktion ist am nächsten an der Mitte und es gibt zumindest immer wieder Gespräche mit anderen Fraktionen und ihren Abgeordneten - schon weil Meloni im Europäischen Rat eine wichtige Stimme ist. Die EKR wird auch bei der Vergabe von Posten berücksichtigt, etwa Vizepräsidenten und Ausschussvorsitzende.

Mit der AfD will in Europa keiner zusammenarbeiten

Die deutsche AfD war kurz vor der Europawahl aus der damaligen ID-Fraktion herausgeflogen - zu extrem, hieß es aus der Fraktion. Die Hoffnung der AfD war, dass sie nach der Europawahl wieder aufgenommen würden. Als das nicht passierte, kratzte die Partei gerade genug Abgeordnete zusammen, um selbst eine Fraktion zu bilden: die ESN (Europe of Sovereign Nations) - zusammen mit einzelnen Abgeordneten aus verschiedenen Ländern, mit denen sonst niemand zusammenarbeiten will, wie mit der AfD.

Roberta Metsola bleibt wohl EU-Parlamentspräsidentin

Unklar ist allerdings, ob eine bisher geltende ungeschriebene Regel wieder greifen wird: Die Parlamentspräsidentin wird für zweieinhalb Jahre gewählt. Traditionell haben die Fraktionen EVP und S&D dann den Posten untereinander rotiert. Ob das in dieser Legislaturperiode wieder so sein wird, ist noch nicht klar.

Verteidigung statt Klimaschutz, weniger EU

Die große Herausforderung für das neue Europaparlament wird also sein, einen Platz zu finden in einer EU, in der es thematisch viel um nationalstaatlich gesteuerte Themen geht, wie eben die Verteidigung - und in der es auch in den eigenen Reihen mehr Stimmen gibt, die der EU skeptisch bis feindlich gegenüber stehen.