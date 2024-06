Experte Reisner über F-16-Kampfjet: Keine "Wunderwaffe"

Laut Experten mehren sich Anzeichen, dass ein F-16-Einsatz in der Ukraine bevorsteht. Der Jet sei verlässlich. Er fordere aber einen hohen Ressourcenaufwand, so Oberst Reisner.

Gute Nachrichten für die Ukraine : Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Rande des G7-Gipfels in Italien Sicherheitsabkommen mit seinen Amtskollegen aus Japan und den USA geschlossen. Außerdem hat die Staatengemeinschaft entschieden, dass die Ukraine etwa 50 Milliarden US-Dollar (etwa 47 Milliarden Euro) aus Zinserträgen von eingefrorenem russischem Staatsvermögen erhalten soll.

Oberst Reisner sieht in dieser Frage zwei Möglichkeiten: der Ukraine sofort alles zu geben, was sie haben will, oder auf eine langfristige Unterstützung zu setzen. Die erste Option sei offenbar nicht erwünscht, speziell auch nicht vom "wesentlichen Player" USA. Daher verfolge man nun den nachhaltigen Weg, der aber wiederum die Frage aufwerfe, ob die Ukraine imstande sei, die "Humanressourcen", also die Soldaten, zu stellen.