Das Met Museum, der Trump Tower und jede Menge Shopping: Die Fifth Avenue in New York wird 200 Jahre alt. Quelle: AFP

Das Empire State Building, der Central Park, das Metropolitan Museum und das ikonische Geschäft Tiffany & Co. - das sind nur ein paar der berühmten Orte und Gebäude, die die Fifth Avenue verbindet. Auf der ganzen Welt ist dieser senkrecht durch New York City verlaufende Korridor ein Begriff. Die bekannteste Straße der Metropole feiert nun ihren 200. Geburtstag.

Fakten über die Fifth Avenue Die Fifth Avenue befindet sich in Manhattan und erstreckt sich vom Washington Square Park in Greenwich Village bis zur 143. Straße in Harlem. Sie ist knapp 10 Kilometer lang und zählt zu einer der wichtigsten Verkehrsstraßen in New York City. Zudem teilt sie das Straßennetz in West und Ost.

Der Ursprung der Fifth Avenue

Shopping und Luxus sind wahrscheinlich die ersten Assoziationen, die man mit der Fifth Avenue hat. Vor 200 Jahren war davon aber noch keine Spur. Damals war die Fifth Avenue noch eine kleine Landstraße, wie es die "Fifth Avenue Association" es in ihren Memoiren beschreibt. Wo sich heute die teuersten Apartments, Hotels, Museen und Boutiquen befinden, standen bis in die 1860er Jahre noch kleine Holzhütten.

Luxus auf der Fifth Avenue

In den 1920er Jahren dann verwandelte sich der nördliche Straßenabschnitt in die "Millionaires Row" von New York City. Prachtbauten der reichsten Familien New Yorks reihten sich dort aneinander. Diese Bauten sind inzwischen ebenfalls Geschichte und die "Millionaires Row" wurde längst durch eine "Billionaires Row" ersetzt. Anstelle der Villen stehen dort nun große Kaufhäuser und Hotels.

Neben dem Gucci-Laden befindet sich Tiffany & Co., und überquert man einmal den Zebrastreifen, steht man schon bei Prada vor der Tür. Während der Weihnachtszeit werden die Gehwege der Fifth Avenue in einem bestimmten Abschnitt sogar parfümiert - an dem extravaganten Image ist also etwas dran. Genau an dieser Kreuzung steht auch der imposante Trump-Tower, den der zukünftige Präsident sehr bedacht genau dort platziert hat.

Kontrastprogramm auf der Fifth Avenue

Wirft man einen genaueren Blick auf die Karte, so stellt man fest, dass sich hier nicht ausschließlich exklusive Boutiquen niedergelassen haben. Auch H&M, Dunkin' Donuts und Kliniken haben das "5th" in ihrer Adresse. Entlang des Central Parks befindet sich zudem die sogenannte "Museum Mile", die ein paar der bekanntesten Museen der Stadt beherbergt, darunter auch das Met Museum und das Guggenheim.

In der Fifth Avenue wechseln die Welten

Viele Menschen, die nicht aus New York stammen, meinen lediglich den Abschnitt der Fifth Avenue zwischen der 49. Und 57. Straße - dort, wo sich alle Geschäfte befinden. Die Straße durchquert allerdings sechs verschiedene Stadtviertel und gerade am nördlichen Ende, in Harlem, ist wenig von dem Luxus-Image zu spüren.

International berühmt durch Film und TV

Wie kommt es nun, dass die Fifth Avenue heutzutage fast jedem etwas sagt und Symbolcharakter hat? Für Fran Leadon, Autor und Professor am City College New York, liegt das vor allem an den namhaften Kaufhäusern und Geschäften, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf der Fifth Avenue öffneten.

Auch durch Filme bekam die Straße internationale Aufmerksamkeit. Etwa durch die Szene aus "Breakfast at Tiffanys" , als Holly Golightly, gespielt von Audrey Hepburn, die Schaufenster des legendären Geschäfts begutachtet. Auch in "Spider Man", "Kevin allein in New York" oder "Der Teufel trägt Prada" dient die Straße als Kulisse.

So feiert die Straße ihren Geburtstag

Am 8. Dezember wird die sonst vierspurige Straße für einen Nachmittag zur Fußgängerzone. Viele Geschäfte locken mit besonderen Shopping-Erlebnissen, Straßenkünstler*innen und Chöre sorgen für Entertainment und es gibt jede Menge Köstlichkeiten zu probieren.

Die Zukunft der Fifth Avenue

Bald erlebt die Straße eine neue Entwicklungsphase: Die Fifth Avenue soll umfassend umgestaltet werden. Bürgermeister Eric Adams enthüllte im Oktober dieses Jahr seine Pläne. Größte Veränderung: Die Gehwege sollen erheblich verbreitert werden, weniger Zufahrtsstraßen soll es geben.

Derzeit sind 70 Prozent der Menschen auf der 5th Avenue Fußgänger, sie können aber nur weniger als die Hälfte des verfügbaren Raums nutzen. Das ergibt keinen Sinn. „ Eric Adams, Bürgermeister von New York

Weniger Zufahrtstraßen soll es künftig geben - dafür mehr Bäume und Pflanzkübel, und eine Beleuchtung, die der berühmtesten Straße New Yorks Boulevardcharakter verleiht.

