Macron will Schuluniformen und Pflichtdienst

Mit einem weitgefächerten und konservativ geprägten Maßnahmenkatalog will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Vertrauen seiner Landsleute zurückgewinnen. Wenige Tage nach der Regierungsumbildung äußerte er sich in einer mehr als zweistündigen Pressekonferenz insbesondere zur Schulpolitik.

So sollten Schuluniformen zunächst in 100 Schulen auf freiwilliger Basis getestet und möglicherweise 2026 flächendeckend eingeführt werden. Macron:

Staatsbürgerkunde, Theaterspielen, Pflichtdienst

Auch solle in Schulen künftig wieder verstärkt Staatsbürgerkunde unterrichtet werden, um Schülerinnen und Schülern "die bedeutenden Texte der Republik" nahezubringen, kündigte der Präsident an. Für Mittelschüler ist die Beteiligung an Theaterspielen künftig Pflicht. "Das gibt Selbstvertrauen", sagte Macron. Er halte es auch für sinnvoll, dass alle Grundschüler die Nationalhymne lernen.