Frankreichs Premier: Kann Bayrou die Blockade überwinden?

Sein Name fiel immer wieder, wurde verworfen, um nach einer zermürbenden Wartezeit dann doch verkündet zu werden: François Bayrou wird Frankreichs neuer Premierminister.

Bayrou: "Versöhnung ist nötig und möglich"

Um all das angehen zu können - und das ist wohl die größte Herausforderung - muss François Bayrou nun eine tragfähige Regierung zusammenstellen, die nicht gleich bei nächster Gelegenheit wieder gestürzt wird. "Versöhnung ist nötig und möglich", lauten Bayrous erste Worte nach der Ernennung. Vor ihm liege ein langer Weg.

Wie kann das gelingen mit einem Parlament, in dem es keine klare Mehrheit gibt? Ein Parlament, in dem sich drei etwa gleich große, aber ideologisch völlig gegensätzliche Parteienblöcke gegenüberstehen? Die Konservativen und Teile der Linken haben zuletzt zumindest eine Duldung des neuen Premiers zugesagt.

Möglicher Pakt zwischen Regierung und moderaten Parteien

Zudem war in den letzten Tagen immer wieder die Rede davon, einen Pakt zwischen der Regierung und den moderaten Parteien im Parlament zu schließen. Erstere sollte dann auf die Anwendung von Artikel 49.3 verzichten, mit dem zuletzt Entscheidungen ohne Zustimmung des Parlaments durchgesetzt wurden. Letztere, die gemäßigten Parteien, sollten im Gegenzug darauf verzichten, Misstrauensanträge zu stellen.

Dass ein solches Verfahren überhaupt in Erwägung gezogen wird, ist etwas Neues in Frankreich, dem Land, in dem das Finden von Kompromissen oder gar Koalitionen nicht zur politischen Kultur gehört.