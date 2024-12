Wirtschaft an Paris und Berlin: "Brauchen politische Ansagen"

Die deutsch-französische Wirtschaft ist verunsichert - und fordert Klarheit von den Regierungen in Frankreich und in Deutschland.

Es ist ein eindringlicher Appell, den Frédéric Berner, Geschäftsführer der französischen Handelskammer in Deutschland (CCFA), an die französische und deutsche Regierung richtet. Die politische Unsicherheit habe die Unternehmen verunsichert. Er drängt auf klare Ansagen an die Wirtschaft.

Der Präsident hat gesprochen, aber leider hat er nicht viel gesagt. Wir warten jetzt auf einen Premierminister, um endlich handlungsfähig zu sein. Zusätzlich haben wir in Frankreich das Problem, dass das Parlament in drei Gruppen aufgesplittert ist, die gegeneinander arbeiten.

Die französische Handelskammer in Deutschland (CCFA) vertritt 300 kleinere und mittelgroße Unternehmen, die in Deutschland Niederlassungen oder Firmensitze haben. Die CCFA hat ihren Sitz in Saarbrücken.

Der höchste Schuldenstand in der EU und die hohe Neuverschuldung zeigten, dass Frankreich drastisch sparen müsse, so ZDF-Wirtschaftsexperte Neuhann im Gespräch mit Dunja Hayali.

Das heißt, dass die beiden wichtigsten Länder der EU sich gerade im Pausenzustand befinden, und das ist dramatisch. Denn wir haben in Amerika einen Präsidenten Donald Trump , der im Januar wieder ins Amt kommt. Der wird Tempo machen und natürlich Amerika an erste Stelle bringen, das hat er ja schon in seiner letzten Amtszeit gemacht. Und der "Inflation Reduction Act" von Joe Biden war schon fatal genug für unsere Wirtschaft.

Das heißt, dass wir jetzt eigentlich zwei starke Länder brauchen, die eine klare Richtung vorgeben, wir müssen beschleunigen, wir müssen investieren. Aber wenn unsere Regierungen in dem Zustand sind, in dem sie gerade sind, dann verlieren wir Zeit.

Frankreichs Präsident Macron will den freien Posten des Premierministers nach dem Regierungs-Aus in Paris möglichst schnell neu besetzen. In einer Ansprache an die Nation sagte er am Abend, Frankreich könne sich weder Spaltungen noch Stillstand leisten.

