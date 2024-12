Frankreich: Macron lehnt Rücktritt ab, Kritik an Opposition

Macron will in den nächsten Tagen einen neuen Regierungschef ernennen.

Einen Tag nach dem Sturz der Regierung in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron Rücktrittsforderungen zurückgewiesen. In einer TV-Ansprache, 24 Stunden nachdem die Regierung von Premierminister Michel Barnier über ein Misstrauensvotum gestürzt war, sagte er:

Macron kündigte an, "in den nächsten Tagen" einen neuen Regierungschef zu ernennen. Der Opposition machte er schwere Vorwürfe. "Sie haben sich für Unordnung entschieden", kritisierte er mit Blick auf den Schulterschluss des rechten und linken Lagers, durch den die Mitte-Rechts-Regierung tags zuvor zu Fall gebracht worden war.

Macron: Weiß, dass viele mich weiterhin für Entscheidung kritisieren

Zugleich räumte Macron seine eigene Verantwortung in der politischen Krise ein. Er verwies dabei auf seine Entscheidung im Juni, das Parlament aufzulösen. Sein Schritt führte zu Neuwahlen, bei denen letztlich keines der drei großen Lager auf eine eigene Mehrheit in der Nationalversammlung kam.

Barnier weg, Mehrheitsverhältnisse bleiben

"Warum haben sich die Abgeordneten so verhalten? Sie denken nicht an euch, an eure Leben, eure Schwierigkeiten. Sie denken nur an eines: die Präsidentschaftswahl vorzubereiten, zu provozieren, sie vorzeitig herbeizuführen." Er aber werde die verbliebenen 30 Monate seiner zweiten und letzten Amtszeit zu Ende bringen, bekräftigte er.