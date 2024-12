Regierungssturz: Findet Frankreich den Weg aus der Krise?

Durch ein Misstrauensvotum hat die Opposition die Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Barnier in Frankreich zum Ende gebracht. Auslöser war ein Streit um den Sparhaushalt.

Erstmals seit 1962 hat die Opposition gemeinsam in Frankreich den Regierungschef zu Fall gebracht . Von einem Sieg möchte Marine Le Pen zeitgleich beim französischen Sender TF1 nicht sprechen.

Le Pen treibt Barnier-Regierung vor sich her

"Jetzt ist Präsident Macron am Zuge, einen Nachfolger für Michel Barnier zu benennen", erklärt ZDF-Korrespondent Thomas Walde in Paris.

Vor Gericht müssen sie und ihre Partei sich derzeit wegen Veruntreuung von EU-Geldern verantworten. Im Frühjahr steht das Urteil an. Le Pen droht 2025 ein Ausschluss von Wahlen. Abgeordnete aus dem bisherigen Regierungslager werfen ihr vor, dass sie auch deshalb die Kehrtwende vollzogen hat und den Sturz Barniers mit den Linken ermöglicht hat.

Macron muss Nachfolger finden

Am Morgen nach dem historischen Abend reichte Barnier seine Entlassung bei Präsident Macron ein. Im Oktober hatte er seine erste Regierungserklärung abgegeben. Zwei Monate später ist seine wacklige Minderheitsregierung schon Geschichte.

Frankreich hoch verschuldet

Nach dem Sturz der Regierung Barnier sei Frankreich zum Teil politisch lahmgelegt. Es herrsche "kein Wille und keine Kultur der Kompromisse", so Politikwissenschaftlerin Demesmay.

Panot kündigt bereits einen neuen Misstrauensantrag an, sollte der neue Premierminister nicht aus ihrem Lager kommen. Dabei kann sie mit ihrem Linksbündnis keine Alternative anbieten. In der Nationalversammlung hat das Bündnis genauso wie die anderen beiden Blöcke keine eigene Mehrheit.

Linksbündnis nicht einig bei Macron

Das Misstrauensvotum bedeutet für Frankreich "noch mehr politische Lähmung als ohnehin" und "Unsicherheit, auch für Europa", so ZDF-Korrespondentin Anna Warsberg.

Ex-Premier Attal will "Nicht-Angriffspakt"

Am Abend wird sich Präsident Emmanuel an das französische Volk wenden. Einen Rücktritt schließt er bisher aus. Vielmehr erwarten viele Beobachterinnen und Beobachter im Land eine schnelle Entscheidung bei der Nachfolge von Premier Barnier. Klar ist: Die Zeit drängt. Mit jeder Stunde ohne neue Regierung wird die Kritik an Macron lauter.