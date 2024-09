Frankreich: Regierung will Einwanderungspolitik verschärfen

Die neue rechtsorientierte Regierung in Frankreich hat eine Verschärfung der Einwanderungspolitik erkennen lassen. "Wir müssen den Mut zur Härte haben", sagte der konservative Innenminister Bruno Retailleau am Montag in Paris. Zuvor hatte bereits Premierminister Michel Barnier Deutschlands Entscheidung, die Grenzkontrollen auf all seine Grenzen auszuweiten, als "sehr interessant" bezeichnet. Am Montagnachmittag war die erste Kabinettssitzung der neuen Regierung mit Präsident Emmanuel Macron im Elysée-Palast geplant.