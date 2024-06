Wer hat 2022 den Frieden in der Ukraine verhindert?

Nach über zwei Jahren Krieg in der Ukraine mit zigtausenden Toten sind jedoch keine Friedensverhandlungen in Sicht. Welche Bemühungen gab es bisher - und was ist daraus geworden? Welche Rolle spielte dabei der Westen und insbesondere der frühere britische Premierminister Boris Johnson? Hatte er bereits vor zwei Jahren Friedensverhandlungen verhindert, wie manche Politiker behaupten? ZDFheute analysiert die verschiedenen Positionen und fasst die wichtigsten Fakten dazu in einem Backgroundcheck zusammen.