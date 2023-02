In der Ukraine und im Westen gab und gibt es wenig Vertrauen, dass Putin sich an gemachte Zusagen hält. Kurz nach Bekanntwerden des Interviews mit Bennett nannte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba Putin einen "erfahrenen Lügner": "In der Vergangenheit hat Putin versprochen, die Krim nicht zu besetzen, nicht gegen das Protokoll von Minsk zu verstoßen und nicht in die Ukraine einzumarschieren. Dennoch hat er all diese Dinge getan."