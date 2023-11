Flüchtlinge scheitern vor Gericht mit Klage gegen Frontex

Sindou kommt aus der Elfenbeinküste – und will unbedingt nach Europa. Dafür will er sein Leben bei der riskanten Überfahrt aufs Spiel setzen. 27.04.2023 | 6:09 min

Flüchtlingsfamilie fordert 136.000 Euro Schadensersatz

Ihre Argumente: Das Verhalten von Frontex während ihrer Rückführung in die Türkei sei rechtswidrig gewesen. Aufgrund ihrer konkreten Situation in Syrien hätte ihnen internationaler Schutz zugestanden, der ihnen durch die Abschiebung schlicht genommen worden sei.

Von Tunesien aus starten viele Flüchtlinge die gefährliche Fahrt übers Mittelmeer. Wir haben Tunesiens Küstenwache begleitet, die das – auf Europas Druck hin – verhindern will. 21.06.2023 | 6:21 min

Wie das Europäische Gericht die Entscheidung begründet

Illegale Migration eindämmen – ein großes Wahlversprechen von Italiens Regierungschefin Meloni. Doch nun hat sie den Notstand ausgerufen – wegen steigender Flüchtlingszahlen. 26.04.2023 | 6:36 min

Ob die Geflüchteten tatsächlich Schutz in der EU erhalten hätten, sei zum Zeitpunkt der Frontex-Aktion nicht klar gewesen. Die geschilderten Angstzustände oder auch die finanziellen Schäden hätten die Geflüchteten nicht ausreichend nachgewiesen, zumal sie auch nicht unmittelbar auf das Verhalten von Frontex zurückführen seien, führt das EuG in seiner Urteilsbegründung aus.

Pro Asyl kritisiert Entscheidung

Doch der Fall sei gut dokumentiert, so dass Pro Asyl davon ausgeht, dass die Klage weitergehen könnte. "Frontex ist so tief involviert, die Entscheidung des Gerichts ist realitätsfern", so Karl Kopp. Die Frage, wie Frontex in die Verantwortung genommen werden könne, stelle sich immer drängender, so Pro Asyl - das Hin und Her der Zuständigkeiten müsse aufhören.