Bilanz zum G20-Gipfel: Das Zerbröseln der Weltordnung

Dieser G20-Gipfel ist das Symptom für eine Welt, in der alte Regeln weniger gelten, neue kaum in Sicht sind. Es ist kein Zufall, dass die Diskussion um den Einsatz von US-Raketen in Russland alles andere hier zu überlagern scheint und dass die Abschlusserklärung in vielen Punkten so vage ausfällt. Keine klare Verurteilung des russischen Angriffskrieges, kein unmissverständliches Bekenntnis zur Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine, keine deutlichen Worte zum brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel, und keine konkreten Finanzhilfen im Kampf gegen den Klimawandel.