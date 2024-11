G20-Gipfel: Wird der Biden-Abschied ein Abschied der USA?

Nun waren es also nur vier Jahre, in denen Biden dennoch einiges in Bewegung gebracht hat, um das Vertrauen der Welt in die USA zurückzugewinnen: der Wiedereintritt in das Pariser Klimaschutzabkommen, der Verbleib in der Weltgesundheitsorganisation, Finanzspritzen für wichtige Einrichtungen und Initiativen der Vereinten Nationen , die Wiederbelebung der Nato und die Schaffung neuer Bündnisse wie das Indopazifische Wirtschaftsforum und die strategische Allianz zwischen Japan , Südkorea und den USA.