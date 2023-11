Kiews Gegenoffensive: Russlands Taktik "könnte Fehler sein"

Die Ukraine hat eine weitere Brigade für ihre Gegenoffensive aktiviert. Die 82. Luftlandebrigade gilt als besonders starke Einheit - sie nutzt unter anderem auch deutsche Marder-Schützenpanzer, die offenbar zum ersten Mal an der Front im Einsatz sind. Die Brigade soll jetzt in Robotyne an der Südfront in die Kämpfe eingegriffen haben.