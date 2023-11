Uroschajne: Ukraine kann Stärke ihrer Waffen ausspielen

Ukrainische Soldaten in Uroschajne Quelle: Reuters

In den vergangenen Tagen wurde bestätigt, dass es den ukrainischen Streitkräften gelungen ist, ein weiteres Dorf an der Frontlinie in Saporischschja zu befreien, nämlich die Siedlung Uroschajne. Das Dorf liegt am Abschnitt Welyka Nowosilka der Frontlinie, gegenüber dem bereits befreiten Dorf Staromajorske, auf der anderen Seite des Flusses Mokry Yali.

Vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte Uroschajne etwas weniger als tausend Einwohner, aber am Ende der Kämpfe hatten alle Zivilisten die Siedlung verlassen, die durch wochenlangen Beschuss praktisch zerstört war.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Russische Artillerie kann keine Gegenschläge durchführen

Die ukrainischen Truppen drangen nach tagelangem Artilleriebeschuss in das Dorf ein. In diesem Abschnitt der Frontlinie hat die Ukraine die russische Artillerie konsequent zerstört, indem sie sich auf die größere Reichweite und die präziseren Schlagfähigkeiten der vom Westen bereitgestellten Waffen sowie auf die fortgeschrittenen Radaranlagen zur Ortung gegnerischer Artillerie verlassen hat.

Infolgedessen war die russische Artillerie kaum noch in der Lage, Gegenschläge zu führen, und konnte somit auch den russischen Truppen, die Uroschajne verteidigten, keine sinnvolle Artillerieunterstützung bieten.

Russische Armee muss zu Fuß flüchten

Als die ukrainischen Streitkräfte die Befreiung des Dorfes abgeschlossen hatten, versuchten die überlebenden russischen Soldaten, zu Fuß nach Süden zu fliehen. Ukrainische Überwachungsdrohnen entdeckten sie jedoch, und die anschließenden Artillerieangriffe konnten sie aufhalten.

Aus den veröffentlichten Videoaufnahmen geht hervor, dass sowohl hochexplosive Munition als auch Streumunition gegen sie eingesetzt wurden, sodass die russischen Soldaten, die auf offenem Feld ausgesetzt waren, nur sehr geringe Überlebenschancen hatten.

Besonders ungewöhnlich an diesem Rückzug war, dass die russische Militärführung offenbar nicht in der Lage oder nicht willens war, überhaupt Fahrzeuge für den Rückzug bereitzustellen, weder gepanzerte Mannschaftstransporter noch einfache Lastwagen. Die genauen Verluste sind noch nicht bekannt. Viele russische Militärblogger bewerteten die Ereignisse jedoch als tragisch.

Dorf kann wohl gehalten werden

Die ukrainische Militärführung hat die Befreiung des Dorfes offiziell verkündet und auch gefeiert, was darauf hindeutet, dass Kiew zuversichtlich ist, dass die Siedlung unter ukrainischer Kontrolle bleiben wird.

Tatsächlich haben sich die ukrainischen Truppen bereits in dem Dorf verschanzt, und die russischen Streitkräfte sind offenbar nicht in der Lage, in absehbarer Zeit ein größeres Offensivmanöver in diesem Sektor durchzuführen.

Test der russischen Verteidigungsanlagen

Weiter südlich von Uroschajne liegt das sehr kleine Dorf Zavitne Bazhannie (vor dem Krieg hatte es weniger als 400 Einwohner), und das nächste Dorf im Süden ist bereits Staromlyniwka, das die erste befestigte Verteidigungslinie Russlands darstellt.

Wenn die ukrainischen Truppen also von Uroschajne aus weiter nach Süden vordringen, werden sie wahrscheinlich sehr bald die russischen Befestigungen erreichen. Wenn dies geschieht, wird dies der erste Test der tatsächlichen Stärke der russischen Verteidigungslinien sein, die von einigen westlichen Kommentatoren fast mystifiziert werden.

Ukrainischer Erfolg kein Grund für Euphorie

Da derzeit nicht bekannt ist, wie stark diese Verteidigungslinien wirklich sind und ob Russland in der Lage sein wird, weitere Reserven in dieses Gebiet zu verlegen, ist es noch zu früh, um aus der Befreiung von Uroschajne größere Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die enthusiastischen Äußerungen einiger westlicher Journalisten über die Öffnung der Straße nach Mariupol sind definitiv übertrieben.

