Russland: Schlammschlacht unter Putins Kriegsbloggern

Der US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW) schätzt die Community der russischen Militärblogger auf insgesamt rund 500 Personen. "Die Community hält an ihrer entschiedenen Unterstützung des Krieges und ihren russisch-nationalistischen Anschauungen fest. (…) Ihre engen Verbindungen zum Militär haben dieser Gruppe eine Stimme verschafft, die (…) lauter wirkt als die des russischen Verteidigungsministeriums", so das ISW in einer Analyse von November 2022