Experte zu Georgien: "Ein Land, das schwankt"

In Georgien brodelt es. Seit der Verabschiedung des umstrittenen "Agentengesetzes" , das NGOs und Medien zur Offenlegung ihrer ausländischen Finanzmittel verpflichtet und sie als "ausländische Agenten" diffamiert, gehen Menschen auf die Straße. Sie befürchten, dass das Gesetz die Zivilgesellschaft schwächt, die Meinungsfreiheit einschränkt und Georgiens Weg in die EU gefährdet.

Gesetz mit Parallelen zu Russland im Jahr 2012

Der Experte sieht in dem Gesetz Parallelen zum Vorgehen Russlands, das 2012 mit ähnlichen Gesetzen seine eigene Zivilgesellschaft unterdrückt hat. "Wir wissen, was heute von dieser übrig ist."

Die Proteste gegen das "russische Gesetz" dauern an, so ZDF-Korrespondent Coerper.

Tiflis fürchtet verschärften Konflikt mit Russland

Der Grund sei eher, dass die Regierungspartei fürchte, bei den Parlamentswahlen im Oktober ihre Macht einzubüßen. Deshalb versuche sie, das ganze Land aufzuteilen "in Freunde und Feinde. Und Feinde sind all diejenigen, die mit dem westlichen Ausland zusammenarbeiten. Man sorgt also für eine Atmosphäre der Polarisierung", so Röthig.