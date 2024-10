Wahl in Georgien: Erneute Auszählung als taktisches Manöver?

Nach Fälschungsvorwürfen bei der Parlamentswahl in Georgien lässt die Wahl-Kommission die Stimmzettel teilweise neu auszählen. ZDF-Korrespondent Coerper berichtet aus Tiflis.

Als es am Montagabend mehr als zehntausend Protestierende vor das Parlament in Tiflis zieht, ertönt zum Ende der Veranstaltung - na klar - die Europahymne. Sie ist der Soundtrack des Protests: gegen die Regierung und das Ergebnis der Parlamentswahl, das die Anwesenden nicht anerkennen.

Präsidentin Surabischwili: "Eure Stimme wurde geklaut"

Die Vorwürfe der manipulierten Wahl machen schon seit Tagen die Runde. Auf dem Parlamentsplatz in Georgiens Hauptstadt werden sie erneut auch von der proeuropäischen Präsidentin des Landes wiederholt: "Eure Stimme wurde geklaut", ruft Salome Surabischwili in die Menschenmenge.

Angesichts der Vorwürfe könnte die Nachricht, die am Dienstagmorgen publik wird, ein gutes Zeichen sein und die Opposition erfreuen. Doch so einfach ist es nicht. Denn die erneute Auszählung eines Teils der Stimmen, die die georgische Wahlkommission heute durchführen lässt, liest sich für manch einen Beobachter mehr wie ein taktisches Manöver als echte Aufklärung.

Vorwurf bezieht sich nicht auf Auszählung selbst

Diese Form der Manipulation ist viel schwerer zu belegen. Ein Dilemma, das der Präsidentin durchaus bewusst ist: "Natürlich kann man das nicht beweisen", sagt sie am Montag im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber die klaren Verbindungen der Regierungspartei zu Russland zeigen sich doch in den zahlreichen Unterstützungsbotschaften, die sie erhalten."

Zehntausende Georgier haben vor dem Parlament in Tiflis die Annullierung der in ihren Augen gefälschten Wahl vom Wochenende verlangt. "Der Protest war groß, laut und friedlich", so ZDF-Korrespondent Armin Coerper.

29.10.2024 | 2:45 min