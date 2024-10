Wahl in Georgien: Stimmzettel werden teils neu ausgezählt

Die Wahlkommission in Georgien will nach der umstrittenen Parlamentswahl Stimmzettel in mehreren Wahllokalen erneut auszählen lassen.

Nach dem umstrittenen Ausgang der Parlamentswahl in Georgien hat die zentrale Wahlkommission angekündigt, die Stimmzettel in mehreren Wahllokalen neu auszählen lassen zu wollen. Die erneute Auszählung soll nach ZDF-Informationen bereits heute stattfinden.

Die Behörde werde eine Neuauszählung der Stimmzettel "in fünf zufällig ausgewählten Wahllokalen in jedem Wahlbezirk vornehmen", hieß es am Dienstag in einer Erklärung. Die pro-europäische Opposition hatte der Regierungspartei nach der Wahl am Wochenende Betrug vorgeworfen.