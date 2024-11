Plastikmüll belastet an vielen Orten der Welt die Umwelt. In Busan in Südkorea gehen Verhandlungen für ein Abkommen in die letzte Runde, um die weltweite Plastikverschmutzung zu reduzieren.

Die Regeln könnten die Basis sein für den Kampf gegen die wachsende Plastikverschmutzung in den Ozeanen und an Land.

Immer mehr Lobbyinteressen bei Verhandlungen

Ob das gelingen wird, ist allerdings fraglich. "Ich befürchte, dass wir nicht so weit kommen werden, wie wir es uns vorgenommen haben", sagt Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut (AWI), Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Die Meeresökologin nimmt als Teil der deutschen Delegation an den Verhandlungen teil. Die Ausgangslage sei anfangs sehr gut gewesen, erinnert sich Bergmann.

Gegenwind komme etwa aus Ländern mit "starken fossilen Industrien" - wie Iran Russland oder Saudi-Arabien, so Bergmann in einem Briefing des Science Media Center (SMC).

Vor allem die Verschmutzung der Meere wird zunehmend zum Problem für Tiere, Ökosysteme und den Menschen. Laut GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung sind wohl schon mehr als 100 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Ozeane gelangt. Im Pazifik gibt es bereits gewaltige Müllstrudel. Dabei treibt nur etwa ein Prozent an der Oberfläche. Das Problem: Plastik zerfällt mit der Zeit in immer kleinere Teile. Studien haben Mikroplastik weltweit etwa im Trinkwasser und in menschlichem Gewebe nachgewiesen.

UNEP, das Umweltprogramm der UNO, geht davon aus, dass die Menschheit allein in diesem Jahr mehr als 500 Millionen Tonnen Plastik verbraucht haben wird, wovon 400 Millionen am Ende Müll sein werden. Ohne weitere Maßnahmen könnte laut UNEP diese Menge bis 2060 auf 1,2 Milliarden Tonnen ansteigen. Die Plastikproduktion aus fossilen Stoffen wie Öl trägt zunehmend zum Treibhausgasausstoß bei. In vielen Ländern gibt es keine ausreichende Müllentsorgung und daher landet das Plastik häufig in der Natur.

Plastikabkommen: Noch viele Einigungen offen

Begrenzung der Plastikproduktion?

Und natürlich geht es in Busan auch darum, wie das alles finanziert werden soll. Chancen und Risiken müssten fair verteilt werden, um den "Knoten" in den Verhandlungen zu lösen, glaubt Henning Wilts vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. "Die Frage wird sein: Wie schaffen wir es, verbindlich die Industrie, die Hersteller von Kunststoffen, aber auch die verarbeitende Industrie, die Recyclingindustrie, da miteinzubeziehen?"

Plastik ist überall, auch in den Ozeanen. adidas bewirbt einen teilweise aus Meeresplastik gefertigten Schuh. Das große Ding in Sachen Nachhaltigkeit oder nur Greenwashing?

Umweltverschmutzung: "Plastik-Steuer" gefordert

"Wir bräuchten so etwas wie eine Plastik-Steuer", so Wilts, um Alternativen attraktiver zu machen. Ob die allerdings in Busan am Ende in einem Abkommen stehen könnten? Wilts: "Ich befürchte: nein." Noch ist man sich übrigens nicht mal einig, ob das Abkommen mehrheitlich oder einstimmig - wie bei Klimakonferenzen - beschlossen werden soll.