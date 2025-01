Gesundheitssystem in der Krise: Englands Kliniken am Limit

In Großbritannien bringen die Grippewelle und viele Notfälle das ohnehin belastete staatliche Gesundheitssystem an seine Grenzen – auch weil wenige Menschen geimpft sind.

Eine Grippewelle hat England erfasst. Etwa 5.400 Grippepatienten werden momentan in Krankenhäusern behandelt - mehr als dreimal so viele wie vor einem Jahr. Hinzu kommen Patienten mit dem Corona - und Norovirus.

Es fehlt vor allem an Personal - mit verheerenden Folgen für die Patienten. Fast ein Drittel der Patienten muss in der Notaufnahme mehr als vier Stunden warten.

Über Nacht auf dem Krankenhausflur

Drohnen, die Blutproben und medizinische Güter ausliefern. Wie der britische Gesundheitsdienst National Health Service (NHS) in London nun modernste Technologie einsetzen will.

Patienten auf Flur gestorben

Parlamentswahlen in Großbritannien und Sieg für Keir Starmer: Fünf Jahre nach dem Brexit schrumpft das Vertrauen in Staat und Politik. Die Briten wollen Veränderungen.

Diagnostik auf dem Parkplatz

Ein Ansatz der Regierung ist, mehr Behandlungen außerhalb von Krankenhäusern zu ermöglichen - etwa in Gesundheitszentren, die zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche geöffnet haben.

Außerdem werden Scans und Tests für Diagnosen teilweise inzwischen in mobilen Einrichtungen angeboten, etwa in Einkaufszentren und auf Parkplätzen.

Unterdessen rufen mehrere Krankenhäuser in den sozialen Medien dazu auf, nur in äußersten Notfällen in die Notaufnahmen zu kommen: denn Englands Kliniken sind am Limit.