Braunau am Inn : Die umstrittene Zukunft des Hitler-Hauses

von Philipp Wohltmann 24.11.2023 | 17:13 |

Die Bauarbeiten an Adolf Hitlers Geburtshaus in Braunau am Inn haben begonnen. Schon bald soll die Polizei das Gebäude beziehen. Doch an der Entscheidung gibt es Kritik.