Jahrestag der Revolution: Iran zwischen Stolz und Ablehnung

Das Regime in Iran hat Zehntausende in der Hauptstadt auf die Straßen gerufen. Viele kamen auf Befehl, wie Beamte und deren Familien, etliche Firmenbelegschaften und sehr viele Sicherheitskräfte in Uniform und Zivil. Und doch ist es eine Machtdemonstration, die zeigt, dass man in der Lage ist, nach wie vor Massen zu mobilisieren.