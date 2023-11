Gazastreifen: So geht Israel gegen Hamas in die Offensive

Zwei Tage nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel gehen die Kämpfe weiter. Hunderte Menschen wurden getötet und Tausende verletzt. 09.10.2023 | 1:28 min

US-Sicherheitskreise sagten der "Washington Post", dass sie mit einem Start der Bodenoffensive in den nächsten 24 bis 48 Stunden rechneten. Auch Militärexperten halten einen solchen Schritt für wahrscheinlich - angesichts der Ankündigung der israelischen Regierung, die politischen Verhältnisse in Gaza grundlegend ändern zu wollen und den mehr als 100 Geiseln, die in den Händen der Hamas vermutet werden. Deren vollständige Befreiung durch diplomatische Verhandlungen gilt als unwahrscheinlich.

Wie bereitet sich das israelische Militär gerade vor?

Nach IDF-Angaben wurden bereits 300.000 Reservisten aller Truppenteile mobilisiert. Auch Staatsbürger im Ausland sind betroffen und versuchen, trotz vieler gestrichener Flüge nach Israel zu kommen. Die Reservisten lassen Familie und Beruf zurück und fahren zu den Sammelpunkten für ihre Einheiten, oft ohne genau zu wissen, was sie dort erwartet. Bereits seit Samstag transportieren Konvois Panzer und Artillerie in Richtung der Grenzen zu Gaza und zum Libanon, von dem aus ein Kriegseintritt der Hisbollah droht . Entsprechend muss Israel abwägen, welche Ressourcen es in welche Landesteile entsendet. Details darüber hält das israelische Militär aus Gründen der Operationssicherheit zurück.

Verteidigungsminister Yoav Gallant kündigte eine vollständige Blockade des Gazastreifens auch für Strom und Lebensmittel an. IDF-Sprecher Daniel Hagari sagte am Montag, 15 von 24 Ortschaften auf der israelischen Seite der Grenzanlage seien bereits vollständig geräumt wurden. Bis Dienstag soll diese Evakuierung abgeschlossen sein. Vergleichbare Maßnahmen sind auch für den Norden des Landes angeordnet.

Nach eigenen Angaben hat die israelische Luftwaffe in der Nacht auf Montag mehr als 500 Ziele in Gaza angegriffen. Israel betont, wie auch bei früheren Konflikten, die von Bombardierungen betroffenen Gebiete vorab zu warnen, damit sich Zivilisten in Sicherheit bringen könnten. Wie viele der von palästinensischer Seite vermeldeten mehr als 500 Toten Zivilisten sind, ist nicht klar. Laut Hamas-Angaben starben bei einem Luftangriff auch vier israelische Geiseln, was nicht unabhängig überprüft werden kann.