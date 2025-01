Italien schickt Migranten nach Albanien - trotz Urteilen

Melonis Regierung hat angekündigt, die zwei Haftzentren in Albanien nach den Gerichtsurteilen wieder in Betrieb zu nehmen. Unter dem bilateralen Abkommen dürfen monatlich bis zu 3.000 Migranten, die von der italienischen Küstenwache in internationalen Gewässern abgefangen werden, in Albanien untergebracht und ihre Anträge auf italienisches Asyl geprüft werden. Die italienische Regierung hat zugesagt, diejenigen Migranten aufzunehmen, denen Asyl gewährt werde. Diejenigen, deren Asylanträge abgelehnt werden, sollen direkt von Albanien aus abgeschoben werden.