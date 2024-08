Bangladesch - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Das südasiatische Land Bangladesch grenzt im Süden an den Golf von Bengalen und ist der Flächenstaat mit der weltweit höchsten Bevölkerungsdichte. Die Hauptstadt Dhaka gehört zu den am schnellsten wachsenden Megastädten der Welt, während das Land gleichzeitig von Naturlandschaften wie den Sundarbans geprägt ist. Das Tiefland liegt im Durchschnitt nur fünf Meter über dem Meeresspiegel, weshalb Hochwasser und eine schwindende Landmasse aufgrund des Klimawandels immer größer werdende Probleme darstellen. ZDFheute informiert zu Bangladesch aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.