Wahl in Japan: Möglicher Machtwechsel nach 70 Jahren

1. Nach Jahrzehnten könnte es in Tokio einen politischen Wandel geben

Japan erlebte unter der LDP sein Wirtschaftswunder: Aus dem vom Krieg gezeichneten Land wurde in den Jahrzehnten nach dem Ende der US-Besatzung die zweitstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Doch heute ist der Alltag vieler Japanerinnen und Japaner eher geprägt von Wirtschaftskrise, einem schwachen Yen, steigenden Preisen und stagnierenden Löhnen.

An Korruption und Skandale ist Japans Politik gewöhnt, doch der jüngste Schmiergeld-Skandal hatte ein besonders schlechtes Timing: Als viele Japanerinnen und Japaner sich gerade mit ihrer Steuererklärung beschäftigen mussten, wurde bekannt, dass etliche LDP-Politiker nicht gemeldete Gewinne aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Parteiveranstaltungen in geheime Schmiergelder abgezweigt hatten - insgesamt mindestens 3,5 Millionen Euro.

Die LDP wird wegen ihres Umgang mit dem Skandal kritisiert. Zwölf Politiker, die wegen ihrer Verwicklung in den Skandal schwer bestraft worden waren, durften nicht als LDP-Kandidaten bei der Wahl antreten, neun kandidieren als unabhängige Kandidaten. Wie die LDP im Falle ihres Einzugs ins Parlament mit ihnen umgehen will, ließ sie offen. Vier Tage vor der Wahl wurde bekannt, dass auch an die Kandidaten, denen die Partei die Unterstützung offiziell entzogen hatte, LDP-Gelder geflossen sind - offiziell nicht für die Kandidaten selbst, sondern "zur Stärkung der Partei".