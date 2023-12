Früherer US-Botschafter John Kornblum ist gestorben

Der am 3. Februar 1943 in Detroit geborene Kornblum trat 1964 in den diplomatischen Dienst ein.

Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren in Nashville, wie die dpa am Freitag von einem Freund der Familie erfuhr. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.