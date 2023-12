Ex-Anwalt von Trump: Rudy Giuliani meldet Insolvenz an

In am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Dokumenten gab der US-Republikaner an, bestehende und potenzielle Schulden in Höhe von fast 153 Millionen Dollar (etwa 139 Millionen Euro) zu haben. Darunter fielen Steuerverbindlichkeiten auf Staats- und Bundesebene von fast eine Million Dollar. Auch seinen Anwälten schulde er Geld. Hinzu kämen mögliche Millionen-Strafzahlungen in weiteren Klageverfahren, die gegen ihn angestrengt worden seien.