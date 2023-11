Ex-Anwalt pleite: Trump hilft Rudy Giuliani mit Spendengala

Die Einnahmen aus dem Spendendinner in Trumps Golfclub Bedminster im Bundesstaat New Jersey sollen den 79-jährigen Juristen dabei unterstützen, Anwaltskosten in Millionenhöhe zu bezahlen, berichtete der Sender CNN.

Giuliani im Mittelpunkt mehrerer Verfahren

Ex-US-Präsident Trump stellte sich den Behörden im US-Bundesstaat Georgia. 25.08.2023 | 1:47 min

Spendenaktion: Teilnahme kostet 100.000 Dollar

Die Teilnahme an dem Essen in Trumps Golfclub kostete 100.000 Dollar. Bereits vor dem Dinner am Donnerstagabend seien Spenden in Höhe von mehr als einer Million Dollar (mehr als 933.000 Euro) zugesagt worden, sagte Giulianis Sohn Andrew dem Sender WABC.