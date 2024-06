G7-Gipfel: "Happy Birthday"-Ständchen für Olaf Scholz

Die G7-Partner haben Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) bei ihrem Gipfeltreffen mit einem Ständchen zum 66. Geburtstag gratuliert. Sie sangen vor dem Beginn der Sitzungen in Italien am Freitag gemeinsam "Happy Birthday" für den Kanzler. Ein erstes Geburtstagsständchen hatte der Kanzler von einigen G7 -Teilnehmern bereits in der Nacht in einem Hubschrauber auf dem Rückflug von einem Abendessen bekommen.

Die G7-Kolleginnen und Kollegen sangen dann nochmals in großer Runde am Freitagmorgen. "Es ist sein Geburtstag", sagte der kanadische Regierungschef Justin Trudeau, als US-Präsident Joe Biden zu der Runde stieß, und deutete auf Scholz, wie in einem Video zu sehen ist.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Olaf Scholz hat schon im Helikopter reingefeiert

"Oh, Happy Birthday, man", sagte Biden darauf und fragte: "Habt Ihr Happy Birthday gesungen?" "Haben wir", antwortete der britische Premier Rishi Sunak . "Wir hatten einen Hubschrauber-Geburtstag." Schlag Mitternacht hätten die mit Scholz zusammen in einem Helikopter fliegenden Gipfelteilnehmer dem Kanzler das Ständchen gebracht.

Am zweiten Tag des G-7-Treffens in Italien soll es um Probleme der Migration gehen. Doch der Krieg der Ukraine bleibt das beherrschende Thema.

Nochmal ein Ständchen zum Geburtstag

Biden sagte dann, "Happy Birthday" zu singen, sei eine Tradition in seiner Familie. Darauf stimmten alle nochmals das Geburtstagslied an und applaudierten. Nur Japans Regierungschef Fumio Kishida war auf den Video-Aufnahmen nicht zu sehen und kam offenbar später.

Keine Zeit zu feiern: Es wartet die Ukraine-Friedenskonferenz

Am Wochenende bleibt Scholz dann zunächst wenig Zeit, seinen Geburtstag richtig nachzufeiern. Er reist am Samstag weiter zur Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz und wird erst am Sonntag wieder in Berlin erwartet.