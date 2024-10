Ukrainische Kriegsgefangene hingerichtet?

Ukrainische Kriegsgefangene in Russland (Symbolbild)

Nach der mutmaßlichen Hinrichtung von 16 ukrainischen Kriegsgefangenen durch die russische Armee hat die ukrainische Staatswaldschaft Ermittlungen eingeleitet. Diese stützten sich auf Informationen aus Onlinenetzwerken, darunter ein Video der mutmaßlichen Hinrichtung, hieß es in einer Mitteilung des ukrainischen Generalstaatsanwalts Andrij Kostin. Ermittelt werde wegen "Verletzung von Kriegsgesetzen und -gebräuchen" sowie "vorsätzlicher Tötung".

Gefangene "aus nächster Nähe getötet"

Während der Krieg in Nahost viel Aufmerksamkeit erzeugt, halten auch die Kämpfe in der Ukraine weiter an.

