Langstreckenwaffen: Was eine Freigabe bedeuten könnte

Die öffentliche Debatte darüber, ob die Ukraine die Erlaubnis erhalten sollte, militärische Ziele tief in Russland anzugreifen, wird sich angesichts des bevorstehenden Besuchs von Präsident Wolodymyr Selenskyj in den USA weiter intensivieren.

Was könnten solche Schläge theoretisch bewirken? Und welche Variablen würden den Erfolg beeinflussen? Ein Überblick.

Schlüsselfaktor Reichweite

US-Präsident Biden und der britische Premier Starmer berieten sich, ob die Ukraine weitreichende westliche Waffen für Angriffe in Russland nutzen darf.

Mögliche Effekte eines Einsatzes

Angriffe in solchen Tiefen könnten auch Russlands Radar- und Sigint-Fähigkeiten schwächen, da sie alle bekannten statischen Ziele treffen. Auch die Reste der Schwarzmeerflotte könnten viel leichter ins Visier genommen werden.

Gefahr für russische Flugplätze

Langstreckenangriffe auf die von ihnen genutzten Flugplätze könnten in Verbindung mit verwertbaren nachrichtendienstlichen Erkenntnissen die Effizienz dieser Hubschrauber drastisch verringern, da sie bis zum Erreichen der Frontlinie rund 200 Kilometer fliegen müssten.

Verfügbares Arsenal an Raketen

Eine entscheidende Variable ist jedoch die Verfügbarkeit an Raketen. Ihre genaue Anzahl ist geheim. Es wird aber berichtet, dass die Ukraine kaum noch über Storm Shadow/Scalp-Marschflugkörper verfügt, da die meisten von ihnen - sehr erfolgreich - gegen die Krim eingesetzt wurden.

Neue Lieferungen dieser Waffen erfordern nicht nur politischen Willen, sondern auch Zeit. Zwar verfügt Kiew über etwas mehr Atacms-Raketen - und es könnten in diesem Jahr noch weitere hinzukommen. Doch auch dieser Vorrat ist begrenzt. Das gilt auch für das Jassm-System: Selbst wenn die Ukraine sie erhält, hängt die theoretisch erzielbare Wirkung entscheidend von der tatsächlich einsetzbaren Zahl ab.

Außerdem würde die russische Militärführung wie schon nach der Stationierung des Himars-Systems sicher ihr Bestes tun, um ihre Logistik- und Führungsstrukturen an die Herausforderungen anzupassen - indem sie sie so weit wie möglich dezentralisiert und diversifiziert. Dies würde zwar keine vollständige Sicherheit vor ukrainischen Tiefflugangriffen garantieren, aber ihre Effizienz verringern.

