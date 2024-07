Wahl in Frankreich: Laschet sieht Chance für Deutschland

CDU-Politiker Armin Laschet hat den Kampf um Mehrheiten beschworen - nach französischem Vorbild. Das gelte auch für die anstehenden Landtagswahlen im Herbst, wo die AfD in Umfragen führe.

Lob für Macrons Strategie

Überraschung in Frankreich: Nach der zweiten Runde der Parlamentswahl feiern die Anhänger des Linksbündnisses in Paris. Der Rassemblement National gibt sich kämpferisch.

Laschet zieht Vergleich zu Wahlen in Ostdeutschland

Die Situation in Frankreich erinnere ihn ein wenig an die anstehenden Wahlen in Deutschland, sagte Laschet weiter.