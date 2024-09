Libanon: Sorge vor Eskalation nach Angriffen Israels

Die folgenschwersten Angriffe Israels im Libanon seit fast zwei Jahrzehnten schüren die Sorge vor einer unkontrollierbaren Eskalation in der Region. Rund 500 Menschen wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums bei massiven Luftangriffen getötet, darunter Dutzende Kinder - zudem gebe es mehr als 1.600 Verletzte.

Es ist die höchste Opferzahl im Südlibanon seit dem letzten Krieg zwischen Israel und der mächtigen Hisbollah-Miliz im Libanon im Jahr 2006. Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben am Montag mehr als 1.600 Ziele im Libanon an - und führte die Attacken in der Nacht auf Dienstag fort.