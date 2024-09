Experte: Zeichen im Nahen Osten stehen auf Konfrontation

Im Nahen Osten spitzt sich die Lage immer weiter zu. Nun hat die israelische Armee eigenen Angaben zufolge einen hochrangigen Kommandeur der Hisbollah, Ibrahim Akil, im Libanon getötet. Was bezweckt Israel mit seinen jüngsten Angriffen und wie geht es in der Region weiterd?

Nahost-Experte Jan Busse von der Universität der Bundeswehr in München teilt seine Einschätzungen zur Lage im Nahen Osten und Möglichkeiten für eine Deeskalation bei ZDFheute live.

Sehen Sie das gesamte Interview oben im Video oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Jan Busse ...

... zu Zielen und Zweck der jüngsten Angriffe Israels

Die gezielten Tötungen von Hisbollah-Mitgliedern im Libanon solle "natürlich die Hisbollah in ihren Organisationsstrukturen schwächen", sagt der Nahost-Experte. Vergleichbares habe es auch schon bei Angriffen auf die Terrororganisation Hamas gegeben.

Jan Busse, Universität der Bundeswehr in München

Bei den Pager-Explosionen gebe es zudem deutliche Hinweise darauf, dass die Manipulationen der Geräte "kurz vor der Aufdeckung standen" und sie daher zur Explosion gebracht wurden. "Ich sehe das aktuell nicht in eine größere strategisch gezielte Operation eingebettet."

Wäre die Manipulation der Pager nicht aufgeflogen, hätte die Aktion nach Busses Einschätzung aber durchaus einen anderen Zweck verfolgen können. Israel habe womöglich einen "Trumpf in der Hand" haben wollen, falls es zu einem offenen Krieg kommt - "dass man damit die Hisbollah für einen gewissen Zeitraum einfach verwirrt, in Angst und Schrecken versetzt und kampfunfähig macht, um sie dann dadurch zu überrumpeln".

... dazu, wie die Pager überhaupt manipuliert werden konnten

Zugleich hält er es aber auch für wahrscheinlich, dass Israel Kommunikationsnetzwerke der Hisbollah angezapft und abgehört habe und so der Zugriff ebenfalls möglich wurde.

... zur Situation im Norden Israels

Israel hat das Ziel formuliert, die Hisbollah aus dem Grenzgebiet im Norden des Landes verdrängen und das Gebiet wieder sicher machen zu wollen. Israel hat Truppen in den Norden verlegt. Die Sorge vor einer Bodenoffensive im Süden des Libanon wächst.

Jan Busse, Universität der Bundeswehr in München

Der Sondervermittler der US-Regierung, Amos Hochstein, sei noch am Montag in Tel Aviv gewesen, "um zu vermitteln in Israel und vor allem eben auch, um Israel von einem Krieg abzubringen", sagt Busse.