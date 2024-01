ZDF-Reporter: So sieht das Leben im besetzten Mariupol aus

Armin Coerper ist unterwegs im von Russland besetzten Mariupol. Er schildert seine Eindrücke und erklärt, wie er vor Ort berichten kann. Es sei sehr viel Militär in der Stadt. 29.01.2024 | 10:57 min

Tausende Menschen starben in Mariupol, seit Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 begann. Ein trauriger Höhepunkt war, als das russische Militär ein Monat nach Kriegsbeginn ein Theater bombardierte, in dem Hunderte Menschen Zuflucht gesucht hatten. Im Mai desselben Jahres ergaben sich die letzten Verteidiger

Doch wie lebt es sich unter russischer Besatzung? Wer lebt überhaupt noch in Mariupol? ZDF-Korrespondent Armin Coerper ist in die Stadt im Süden der Ukraine gereist, hat sich umgesehen und mit Menschen gesprochen.

Im Frühjahr 2022 wird die Hafenstadt Mariupol von russischen Truppen bombardiert - weite Teile der Stadt werden zerstört. Am 20. Mai ergeben sich die letzten ukrainischen Soldaten. 29.01.2024 | 1:19 min

ZDF-Korrespondent in Mariupol: Keine Einschränkungen für sein Team

Bei ZDFheute live berichtet der Journalist, dass er und sein Team zur Einreise Papiere von russischer Seite benötigten. "Ich möchte ganz deutlich machen, dass das nicht heißt, dass wir diese Besatzung von Russland anerkennen", so Armin Coerper. Sie könnten sich frei bewegen und würden nach seiner Beobachtung nicht überwacht werden.

Das hat sich unter russischer Besatzung verändert

Die Frage, wie viele Menschen derzeit in Mariupol leben, lasse sich sehr schwer beantworten. Es gebe keine offiziellen Zahlen. Sein Eindruck sei, dass die Mehrheit pro-russisch eingestellt sei. "Wenn es noch Menschen in dieser Stadt gibt, die pro-westlich sind, dann sind die wahrscheinlich sehr viel zurückhaltender und fürchten möglicherweise auch Repressalien, wenn sie mit uns sprechen", räumte Coerper ein.

Ein Grund für einige Menschen sei, dass sie wieder Russisch sprechen könnten. Dies sei schon vor dem Krieg die vorherrschende Sprache gewesen. Am Theater - das später bombardiert wurde - habe man keine Stücke auf Russisch spielen dürfen, berichteten Schauspieler dem ZDF-Korrespondenten. Ein weiterer Ort, an dem die russische Besatzung spürbar ist, ist die Bildung.

In den Schulen gibt es neue Bücher, neue Lehrpläne. Der Geschichtsunterricht, all das folgt jetzt natürlich der russischen Narration.

Werden Russen in Mariupol angesiedelt?

Und Widerstand? "Davon sehe ich nichts", so Coerper. Stattdessen sollen angeblich Russen in Mariupol angesiedelt werden. Er habe davon zwar nichts mitbekommen, aber es mache aus Sicht Russlands Sinn, so der Korrespondent.