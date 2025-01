Melania Trump will wohl überwiegend im Weißen Haus sein

Im Wahlkampf war Melania Trump kaum sichtbar gewesen. Nach eigener Aussage sei die künftige First Lady aber bereit für die Rückkehr ins Weiße Haus in der kommenden Woche.

Es gab Spekulationen, dass Melania Trump künftig eher eine First Lady in Teilzeit werden könnte. Quelle: dpa

Die künftige First Lady Melania Trump hat angedeutet, künftig überwiegend im Weißen Haus in Washington wohnen zu wollen. "Ich werde im Weißen Haus sein", sagte die 54-Jährige am Montag dem TV-Sender Fox.

"Wenn ich in New York sein muss, werde ich in New York sein, wenn ich in Palm Beach sein muss, werde ich in Palm Beach sein", sagte sie weiter.

Aber meine erste Priorität wird sein, eine Mutter zu sein, eine First Lady zu sein und eine Ehefrau zu sein. „ Melania Trump, künftige First Lady

Donald Trump wird am kommenden Montag als US-Präsident vereidigt und löst Joe Biden in dem Amt ab. Im Anschluss ziehen die Trumps zurück ins Weiße Haus.

US-Präsident Joe Biden hat Wahlsieger Donald Trump im Weißen Haus empfangen, um die Übergabe der Amtsgeschäfte zu besprechen. Trump gab erste Besetzungen seines Kabinetts bekannt. 13.11.2024 | 1:36 min

Die Koffer sind gepackt

Das Team, das den Machtwechsel vorbereitet, habe lediglich fünf Stunden Zeit für den Auszug der Bidens und den Einzug der Trumps, sagte die künftige First Lady. "Ich habe schon gepackt, ich habe die Möbel ausgewählt, die rein sollen", so Melania.

Was Sohn Barron angeht, äußerte Melania die Erwartung, dass er zu Besuch ins Weiße Haus kommen werde. Der 18-Jährige könne aber machen, was er wolle. "Ich respektiere immer seine Jas und Neins." Barron studiert mittlerweile an der New York University.

Vom skrupellosen Immobilien-Clan zur einflussreichen Politdynastie? Seit Generationen streben die Trumps nach Macht und Anerkennung. Allen Skandalen zum Trotz könnten sie bald mächtiger sein als je zuvor. 26.07.2024 | 16:14 min

Im Wahlkampf war sie kaum sichtbar

In Donald Trumps erster Amtszeit als US-Präsident (2017-2021) hatte Melania für Irritationen gesorgt, weil sie zunächst nicht mit ihm an die Adresse 1600 Pennsylvania Avenue gezogen, sondern in New York geblieben war.

Während des Wahlkampfes im vergangenen Jahr trat sie nicht oft an der Seite ihres Mannes auf. Auch hielt sie sich von der Öffentlichkeit fern, als ihm in New York wegen der Schweigegeldzahlung an eine ehemalige Pornodarstellerin der Prozess gemacht wurde.

Das Ehepaar Trump verbringt viel Zeit in seinem Apartment im Trump Tower in Manhattan und in der Luxusresidenz Mar-a-Lago in Florida.

Im Schweigegeldprozess wurde Donald Trump für schuldig befunden. Er dürfte damit der erste verurteilte Straftäter im Weißen Haus werden. 10.01.2025 | 1:28 min

Pläne für die zweite Amtszeit

Für ihre zweite Zeit als First Lady plant Melania Trump, ihre "Be Best"-Kampagne zur Unterstützung von Kindern wieder aufzugreifen. Auch soll ein Film über sie herauskommen, nachdem sie im Oktober ihre Memoiren mit dem Titel "Melania" veröffentlicht hat.

Vielleicht sehen mich einige Leute nur als die Frau des Präsidenten, aber ich stehe auf meinen eigenen Füßen, bin unabhängig. „ Melania Trump, künftige First Lady

Auch sei sie "nicht immer einverstanden mit dem, was mein Mann sagt oder tut". Sie gebe ihm ihren Rat, "und manchmal hört er darauf, manchmal nicht, und das ist in Ordnung".

Melania hatte Donald Trump 1998 in New York kennengelernt. Zu diesem Zeitpunkt war die 1970 in Slowenien geborene Melania Knauss bereits seit einigen Jahren als Model in den USA erfolgreich. 2005 heirateten sie, ein Jahr später kam der gemeinsame Sohn Barron zur Welt.

