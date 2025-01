Republikaner Johnson bleibt Chef im US-Repräsentantenhaus

Nach einer Zitterpartie ist der Republikaner Mike Johnson am Ende doch als Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses wiedergewählt worden. Der 52-Jährige wurde im ersten Wahlgang in dem mächtigen Amt bestätigt. Das Ergebnis kam allerdings erst nach einer dramatischen Wende zustande.

Zwei Abgeordnete änderten Votum in letzter Minute

Zwei republikanische Abgeordnete stimmten zunächst gegen Johnson, was eine Niederlage andeutete. Die Abstimmung wurde jedoch zunächst nicht formal beendet und ein Ergebnis nicht offiziell verkündet. Stattdessen gab es am Rande des Plenarsaales Gespräche mit den parteiinternen Abweichlern, die daraufhin in letzter Minute ihr Votum änderten.