Stargate-Projekt: Elon Musk zweifelt an Trumps KI-Initiative

Träger des Projekts sind OpenAI, Softbank und Oracle

Hauptträger des Projekts sind der US-KI-Pionier OpenAI, der japanische Softbank-Konzern und der US-Software- und Hardware-Hersteller Oracle. Musk merkte am Tag darauf auf seiner Onlineplattform X an, dass Softbank sich jedoch nur "deutlich unter zehn Milliarden" Dollar für das Vorhaben gesichert habe. Dies wisse er "aus sicherer Quelle".

Musks Kritik kommt überraschend

Musks Kritik an dem Projekt kam überraschend, da der Chef von Tesla und SpaceX in den vergangenen Monaten den engen Schulterschluss mit Trump geübt hatte. Er unterstützte dessen Wahlkampf mit 270 Millionen Dollar unterstützt und nahm jubelnd an den Feierlichkeiten zu Trumps Amtseinführung teil. Für die neue Regierung soll Musk als Sonderberater für den Bürokratieabbau arbeiten.

"Ich sehe ein, dass das, was großartig für unser Land ist, nicht immer optimal für Ihre Firmen ist, aber ich hoffe, dass Sie in ihrer neuen Rolle meist (das Land) an erste Stelle setzen werden", fügte der OpenAI-Chef spitz mit Blick auf Musks Rolle in der neuen Regierung hinzu.